Врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков перед второй волной COVID-19

Москва, 1 июня. Эксперты и врачи обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой принять меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.

Экспертная группа обратила внимание на то, что эту проблему нужно решить до начала второй волны коронавирусной инфекции нового типа. В письме отмечается, что сейчас наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты для медиков, также существуют организационные и ресурсные проблемы в медучреждениях. Авторы предлагают пересмотреть документы, которые регулируют закупки средств защиты, так как, с их точки зрения, действующая система «парализует деятельность системы здравоохранения» в условиях пандемии COVID-19.

Среди мер, которые предлагают врачи и эксперты: проведение мониторинга объемов производства и наличия средств защиты у поставщиков на уровне Министерства здравоохранения РФ, анонимное анкетирование медработников. Кроме того, авторы обращения предлагают разрешить руководству медицинских учреждений обращаться за помощью к благотворительным и общественным организациям.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев ранее сообщил, что респираторы из плотного материала, которые используются при строительных работах, могут более эффективно защищать от вируса, чем медицинская маска.

Для предотвращения распространения вируса в РФ был принят ряд превентивных мер. В частности, были закрыты места массового скопления людей, в том числе кинотеатры, бары и рестораны. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.