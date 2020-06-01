В Госдуме предложили криминализовать призыв детей к массовым беспорядкам

Москва, 1 июня. В Госдуме готовят законопроект о криминализации призывов несовершеннолетних к массовым беспорядкам, об этом рассказал член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

Согласно действующему законодательству, организаторы несанкционированного митинга несут административную ответственность за призывы несовершеннолетних к незаконным массовым акциям.

«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность», — объяснил депутат.

По словам Марченко, в нижней палате российского парламента предложили убрать это правонарушение из Административного кодекса и добавить в Уголовный. Наказание за данное правонарушение должно предусматривать до 10 лет тюрьмы, считает Марченко. Внести изменения предлагается в статьи 151 УК, «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», и 212 УК, «Массовые беспорядки».