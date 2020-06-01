Военный эксперт объяснил, в чем уникальность истребителя МиГ-31

Российский истребитель МиГ-31 полностью сделан из титанового сплава и способен развивать скорость до 3500 км/ч. Об этих и других особенностях самолета Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал материал американского издания Military Watch, которое признало превосходство истребителя МиГ-31 над зарубежными аналогами. Журналисты из США считают, что подобные машины в условиях напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном представляют угрозу для ВВС США.

Как заметили западные эксперты, российский Миг-31 — это единственный истребитель, который в современных условиях может противостоять новейшим стратегическим бомбардировщикам противника. На своем вооружении самолет имеет ракеты Р-37, поражающие цель на расстоянии до 400 километров и достигающие гиперзвуковой скорости до 6 махов.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев пояснил, что аналогов МиГ-31 в США и в других странах нет. Он раскрыл уникальные характеристики самолета.

«Экипаж самолета состоит из двух человек: летчик и штурман-оператор. Его замысел как истребителя перехватчика состоит в уничтожении авиации противника и его крылатых ракет на земле. Обнаруживать цели помогает фазированная антенная решетка, которая была применена в МиГ-31 на 10 лет раньше, чем у американцев. Она обнаруживала на дальности 250 километров все типы целей», — рассказал Хатылев в беседе с ФАН.

Второй особенностью, на которую обратил внимание военный эксперт, стала возможность истребителя создавать авиационный ракетный комплекс перехвата. МиГ-31 был встроен в общую систему управления противовоздушной обороны и передавал информацию другим ее элементам.

«Самолет входил в систему «Рубеж-3М». Эта аппаратура автоматизированного управления истребительной авиации находилась на земле, а ее элементы могли быть над самолетом ДРЛО А-50, который был впереди на расстоянии до 500 км и наблюдал воздушную обстановку. Он мог выдать ее на борт истребителя МиГ-31, который, не включая свою бортовую станцию, мог по данным А-50 наводиться на цели и выполнять поставленные задачи в части перехвата воздушных целей. Мало того, истребитель мог выдавать информацию, по каким целям стрелять еще четырем самолетам», — сообщил он.

Кроме того, военный эксперт уточнил, что самолет обладает каналом закрытой связи, который не позволял противнику подслушивать информацию, поступающую через каналы управления истребителя.

«Они были закрыты аппаратурой ЗАС. Это единственный в мире самолет, которые обладает такой особенностью», — сказал Хатылев.

Немаловажен тот факт, что корпус самолета был сделан полностью из титанового сплава, подчеркнул собеседник ФАН.

«Ставилась задача, чтобы самолет мог развивать скорость — 3500 км/ч, что является гиперзвуком. Такая скорость не была постоянной, а только на форсаже, чтобы выполнять определенную задачу. Такими скоростями никто не обладал, кроме самолета-разведчика Bluebeard, — отметил Хатылев. — Сейчас истребитель получил вторую жизнь, поскольку был модернизирован — МиГ-31БМ. Теперь он может нести ракету «Кинжал». Если представить максимальную скорость истребителя и новое вооружение, то получается очень эффективное оружие», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, в российской самолетостроительной корпорации МиГ также ведутся разработки боевых скоростных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые в будущем смогут работать в единой системе с истребителями МиГ-35. В корпорации отметили, что на данный момент несколько флагманских истребителей МиГ-35 уже осваиваются заказчиком.

Основой для новейших отечественных истребителей может стать российский ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник». Разработка данного БПЛА началась в 2012 году. Впервые ударный БПЛА поднялся в воздух в мае этого года. Новинку высоко оценили зарубежные СМИ.