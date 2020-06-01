Стики для IQOS и GLO подведут под нормы антитабачного регламента

Стики (короткие сигареты) для систем IQOS и GLO признают в качестве курительного табачного изделия и автоматически распространят на них все нормы антитабачного законодательства, сообщает Федеральное агентство новостей.

ФАН изучил проект поправок в технический регламент стран Таможенного союза и узнал, что нововведения коснутся упаковки стиков. Чтобы не вызывать дополнительный интерес у потребителей, они будут упаковываться в «простую упаковку» без украшений, без логотипов компании и с использованием определенных шрифтов. Также на упаковках могут появиться страшные антитабачные фотографии, как на традиционных сигаретах.

Это тоже курение

Министерство здравоохранения инициировало поправки в технический регламент стран Таможенного союза, в который входят пять стран, включая Россию. Будет введена так называемая «простая упаковка», запрещающая наносить на коробку для сигарет рекламные картинки и слоганы. Этот регламент будет регулировать даже шрифты, используемые на упаковке.

Простая упаковка подразумевает принятие мер для ограничения или запрета размещения на упаковке логотипов, цветов фирменных изображений или пропагандистской информации. Исключением может стать торговое наименование, наносимое установленным цветом и шрифтом. Такие меры позволят повысить заметность и эффективность предупреждений о вреде здоровья, а также исключить рекламу и стимулирование потребления табака за счет упаковки. Как стало известно ФАН, список предполагаемых изменений уже проходит согласование.

Поправки в техрегламент вводят понятие нового вида табачного изделия — табак нагреваемый (потребляемый с помощью электронных девайсов). Речь идет о стиках — своеобразных коротких «сигаретах» для устройств нагревания, которые ранее не регулировались антитабачным законодательством.

В пояснительной записке к проекту распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии говорится, что на рынке союза появился новый вид табачного изделия «табак, предназначенный для потребления путем нагревания, который в течение пяти лет свободно реализуется в предприятиях розничной торговли Российской Федерации».

Сегодня нагреваемые табачные изделия не указаны в техрегламенте Таможенного союза, который регулирует курительные табачные изделия, однако, как отмечают эксперты, по своему способу потребления они относятся именно к такой продукции.

«Если изделие с табаком предназначено для нагревания или тления и выделяемые при этом вещества попадают в легкие курильщика в результате вдыхания (затяжки), будь это дым или другой аэрозоль, — это курение, — говорит член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. — Всего существует несколько видов потребления табака: курение, сосание, жевание и нюханье. Соответственно, классифицировать потребление нагреваемого табака можно только в качестве курения».

По его мнению, сейчас создано ложное впечатление о том, что определенные изделия могут быть менее вредными, чем другие табачные изделия.

«Потребители нагреваемых табачных изделий не проинформированы должным образом о вреде их потребления и могут быть введены в заблуждение о последствиях для здорового человека», — объясняет Зыков.

Альтернативе ставят барьер?

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко настаивает на том, что необходимо учитывать в государственном регулировании отличия альтернативных никотинсодержащих продуктов от традиционных сигарет — как по способу потребления, так и по компонентному составу.

«Все продукты, при использовании которых отсутствует процесс горения, в том числе электрические системы нагревания табака и электронные системы доставки никотина, целесообразно включить в общее определение «никотинсодержащей продукции, предназначенной для потребления способами отличными от курения», — объясняет свою позицию Слипченко. — Этот подход совпадает с решением ЕЭК о включении «никотинсодержащей продукции» отдельной новой категорией в Единый перечень продукции для разработки обязательных требований безопасности и соответствующего технического регламента».

Как заявил Слипченко в разговоре с ФАН, необходима разработка критериев научной оценки и плана государственных исследований, направленных на определение реального воздействия этих продуктов на здоровье по сравнению с курением, а также конкретных требований к безопасности такой продукции, которые могли бы быть закреплены в технических регламентах.

«При этом в стране уже сделаны первые необходимые шаги и приняты добровольные ГОСТы на табак нагреваемый и жидкости для электронных систем доставки никотина, — отметил собеседник агентства. — Производимые в России табачные стики для системы нагревания табака IQOS сертифицируются на соответствие российскому стандарту ГОСТ Р 57458-2017. Приравнивание этих альтернативных продуктов к курительным изделиям практически ставит барьер на пути их дальнейшего изучения и раскрытия потенциала для совершеннолетних курильщиков в качестве менее вредной альтернативы».

По информации ФАН, следующим шагом после введения «простой упаковки» планируется наносить на упаковку стиков предупреждения в виде страшных фотографий с безобразными последствиями потребления табака (язвы на языке, теле, черные легкие и прочее), которые во многом отпугнули молодежь от употребления классических сигарет.

Представитель «Филип Моррис Интернэшнл» в России, ссылаясь на мировой опыт, считает, что ужесточение запретов и ограничений, кроме отсутствия ожидаемого результата, может создать дополнительные риски и нежелательные последствия, например рост объемов нелегального рынка.

Бабочка на упаковке

В свою очередь, эксперты полагают, что табачные компании при запуске нового продукта изначально тщательно продумывали маркетинговую стратегию и способы избежать эффективного регулирования.

«Нынешние девайсы состоят из двух компонентов, которые используются отдельно друг от друга для продвижения продукции, — рассуждает Виктор Зыков. — Это стики и само электронное устройство, по сути — аналог курительной трубки. И оба компонента сознательно изначально подаются так, чтобы не попасть под действие антитабачного законодательства».

Чтобы не называть изделия сигаретами, производители назвали их стиками, пояснил эксперт. Они утверждают, что тления табака не происходит, и значит это не курение. Они предлагают также отнести эти изделия не к табачным, а к новому виду — никотинсодежащим, и тем самым хотят ускользнуть из под действия требований техрегулирования в отношении табачной продукции.

«Глупо отрицать, что это табак, даже в наименовании изделия есть это слово, — добавил Зыков. — Все, что содержит табачный лист, — табачное изделие. Эту постановку театра абсурда с участием даровитых актеров и разной массовки приходится наблюдать уже несколько лет».

Собеседник ФАН предлагает ввести понятие стиков и сделать упаковку менее привлекательной для потребителя.

«Упаковка доносит до потребителя значительный объем информации, — уверен эксперт. — На упаковку не распространяется закон о рекламе, поэтому там можно увидеть цветы, бабочки, молодых людей на яхте… То есть мы видим пропаганду красивого образа жизни. Между тем это сознательная подмена восприятия табака — продукта, убивающего половину своих потребителей, — чем-то другим, хорошим. У девушек-подростков при виде бабочки на упаковке возникают приятные ассоциации, и они с большей вероятностью купят его, уже не задумываясь, что это убийственный набор канцерогенов. Это введение потребителя в заблуждение».

Значение упаковки сильно возросло с учетом запрета прямой рекламы табачных изделий, считает эксперт. Она стала важным элементом рекламы и стимулирования продажи и использует любые способы для привлечения внимания потребителей, пропаганды изделий с помощью логотипов, шрифтов, рисунков форм и материалов на пачках.

«Другие страны провели исследования в этой области, и полученные результаты считаются очень эффективными. Так, Австралия ввела простую упаковку с предупреждением о вреде курения, и сразу снизился процент потребителей табака. Там проанализировали и выяснили, что после внедрения простой упаковки количество звонков на бесплатную горячую линию по отказу от курения увеличилось на 78 процентов. По прошествии трех лет именно эта мера привела к сокращению числа курящих на 118 000 человек», — приводит пример Зыков.

Как изменится цена

Интересно, что представитель «Филип Моррис Интернэшнл» в России приводит тот же самый пример Австралии, однако иначе интерпретирует полученные результаты.

«Опыт Австралии, где норма была принята в 2012 году, показывает, что эта инициатива не достигла ожидаемого существенного сокращения количества курильщиков, спровоцировав при этом интенсивный рост нелегального табачного рынка», — утверждает Слипченко.

Что касается возможных изменений цен после введения новых норм, то председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин уверен: производители табака от этого не особенно пострадают.

«По сравнению с конечной ценой и себестоимостью, эти затраты на смену упаковки ничтожны, — уверяет Шапкин. — Прибыли в этом бизнесе измеряются тысячами процентов, поэтому затраты на дизайн не критичны. Табачным компаниям даже выгодна борьба с табакокурением: она создает у потребителя ощущение, будто в этих продуктах действительно есть табак, хотя напыление табака там составляет десятые доли процента».

Общественник считает, что ограничительные меры только спровоцируют курильщиков на более активное потребление. Что касается стоимости для конечного потребителя, то из-за нововведений она хоть немного, но повысится.

«Табачные изделия и так изрядно подорожали в последнее время, — говорит Шапкин. — Некий рост если и произойдет, то из-за пересмотра ставок акцизов. Максимум будет всплеск цены в пределах 10% на конкретный вид систем нагревания табака».

Добавим, что в России также подготовлен проект закона, который внес в Государственную думу сенатор Валерий Рязанский. Он призван отрегулировать понятия, которые выпали из основного антитабачного закона.