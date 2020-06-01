В Минздраве рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через смартфон

Москва, 1 июня. Исследований о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией через поверхность телефона нет, заявил член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

По его словам, когда человек идет по улице или находится в магазине в маске и в перчатках, у него может зазвонить телефон. Тогда он будет вынужден соприкоснуться с гаджетом. Как передает радио Sputnik, лучше не подносить к лицу аппарат, который вы до этого трогали грязной рукой или перчаткой.

«Действительно есть исследования, которые говорят, что вирус сохраняется достаточно долгое время и на пластике, и на картоне, и на металлических конструкциях», — подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить требование к авиакомпаниям, которые должны были придерживаться специальной рассадки пассажиров в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации, в которых говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. То есть билеты на рейсы можно было продавать не более чем на 50% мест в салоне. Это требование вызвало негативную реакцию со стороны авиакомпаний. Представители отрасли пояснили, что для окупаемости рейсов необходима загрузка салонов на уровне не менее 70%. Кроме того, в результате данных мер цены на билеты вырастут, а объем рейсов резко сократится.

Представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщили, что требование об антивирусной рассадке пассажиров в салонах пассажирских лайнеров отменено, поэтому авиаперевозчики могут производить рассадку на всех креслах.