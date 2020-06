События в Ливии 31 мая: бои за международный терминал Триполи и массовые потери у сирийских наемников

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 1 июня в Ливии и подводит итоги за сутки.

Ливийская национальная армия объявила о возвращении контроля над городом Аль-Асабия к югу от Триполи — населенный пункт был утрачен на прошлой неделе.

В оперативном штабе «Адждабия» заявили об отражении наступления сирийских наемников в районах Айн Зара, Ар-Рамля, Мбина и под кольцевой развязкой у Международного аэропорта Триполи. В ходе боев было уничтожено 13 единиц бронетехники, три бронеавтомобиля захвачены в качестве трофеев.

ВВС ЛНА нанесли удары по позициям сирийских наемников в Гарьяне.

Медиаисточники, связанные с силами операции ПНС «Вулкана гнева», опубликовали старую фотографию из разрушенного в 2014 году Международного аэропорта Триполи. Информация о захвате аэропорта не была подтверждена, не установлен и источник фотографии — аэропорт остается под контролем Ливийской национальной армии.

Судя по видео, силы ПНС сумели продвинуться до окраин аэропорта, однако потом вынуждены были отступить.

Протурецкие источники утверждают, что бои идут на западной окраине терминала.

Силы «Вулкана гнева» ПНС заявляют о продвижении к западу и югу от Фатимат Захры.

В штабе операции ПНС «Вулкан гнева» объявили о гибели семи саперов — они подорвались при разминировании захваченных позиций Ливийской национальной армии к югу от Триполи.

Согласно данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), Турция с декабря 2019 года перебросила в Ливию около 11200 сирийских наемников.

В результате минометного обстрела со стороны ЛНА группа сирийских наемников была уничтожена в районе Айн Зары.

Захваченный в плен боевик протурецкой группировки «Лива Султан Мурад», входящей в состав «Сирийской национальной армии» попал на видео.

От полученных ранений скончался уроженец сирийского Дейр эз-Зора Алая Абу Хусейн.

Убит полевой командир Хамди Халиля — на фотографии он запечатлен в ливийской Аз-Завии.

До этого Хамди Халиля «прославился» сожжением управления сил безопасности в Сабрате, городе, занятом ПНС в мае.

Сирийские наемники оплакивают убитого в Триполи полевого командира «Сирийской национальной армии».

Опубликовано очередное видео с трупами сирийских наемников, уничтоженных в боях под Триполи.

В Мисурату прибыл грузовой самолет C-130E военно-транспортной авиации ВВС Турции. Это уже девятый за май рейс из Турции в Ливию.

Медиаисточники, связанные с Ливийской национальной армией, распространили видео с темнокожим мальчиком из Таверги — он обвиняет лояльные Правительству национального согласия силы в этнических чистках в отношении темнокожих ливийцев. Тема расовых гонений после событий США стала такой хайповой, что зацепила даже ливийцев — ролик появился в Интернете еще в феврале 2018 года.

