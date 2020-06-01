Правительство в понедельник презентует нацплан по восстановлению экономики

Москва, 1 июня. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что национальный план по восстановлению экономики готов и в понедельник будет представлен в Кремле.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен включать меры по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов россиян.

Также глава государства поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт.

Также Путин на заседании Совбеза в режиме онлайн рассказал, что еще не все россияне, застрявшие за границей из-за пандемии, вернулись в страну. С начала марта, когда были запущены вывозные рейсы для застрявших из-за закрытых границ туристов, в Россию вернулись более 240 тысяч граждан РФ. На данный момент за рубежом остаются более 25 тысяч россиян, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что в ближайшие дни состоятся еще 10 вывозных рейсов.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. Об этом напоминает Infox.ru. В РФ были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, введен ряд ограничительных мер. Среднему и малому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса, государство оказывает поддержку. Отрасли экономики, попавшие в перечень наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, могут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства.