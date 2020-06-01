В Москве выявлено 2297 новых случаев коронавируса

Москва, 1 июня. За последние сутки в Москве зафиксировано 2297 новых случаев коронавируса, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по ситуации с распространением инфекции.

По данным на 1 июня, в России за минувшие сутки зафиксировано 9 035 новых случаев коронавируса, из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни.

Лидерами по числу новых случаев коронавируса остаются Москва (+2297), Московская область (+728) и Петербург (+364). Выздоровели за сутки в столице более двух тысяч человек. Общее число выздоровевших в Москве составило 82 239.

За сутки в столице зафиксировали 76 летальных случаев пациентов с коронавирусом. Число погибших в столице составило 2553. Общее число случаев коронавируса в России достигло 414 878 в 85 регионах.

Победившим коронавирус москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, не имеющий хронических заболеваний.

Ранее ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса.