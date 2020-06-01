«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

Санкт-Петербург, 1 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком, сообщила пресс-служба команды.

Согласно опубликованной на сайте сине-бело-голубых информации, новое соглашение с 44-летним специалистом подписано по схеме «2+1» — на два года с возможной пролонгацией на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал Семаку зарплату 1,8 млн евро в год, с учетом премий сумма может достигать 2 млн.

В мае 2018 года Семак был назначен на пост главного тренера «Зенита». В прошлом сезоне команда стала чемпионом России, а в этом опережает ближайших преследователей — «Локомотив» и «Краснодар» — на девять очков.

Семак пришел в «Зенит» как футболист в 2010 году, в составе сине-бело-голубых он дважды выигрывал золотые медали Российской Премьер-лиги и стал обладателем Суперкубка страны. После завершения игровой карьеры вошел в тренерский штаб команды.

В качестве тренера Семак работал не только в «Зените», но и в сборной России. В декабре 2016 года Семак был назначен главным тренером «Уфы», в сезоне 2017/2018 команда завершила первенство на шестом месте, что стало лучшим результатом в истории клуба.