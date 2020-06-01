Коронавирус 1 июня в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Премьер-министр Армении заразился новым типом коронавируса, в Японии назвали причину низкой смертности в странах Азии. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 1 июня

— Всего зараженных 6 269 891 (+107 065 за сутки) — Скончались 375 664 (+2971 за сутки) человека — Выздоровевших 2 851 035 (+110 026 за сутки) человек

Данные по России на утро 1 июня

На 1 июня 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 414 878 (+9035), выздоровело 175 877 (+3994), умерло 4855 (+162). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+2297), Московская область (+728) и Санкт-Петербург (+364).

Данные по Украине на 1 июня

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 1 июня было зафиксировано 24 012 (+340 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 718 человек (+10 за сутки), всего выздоровело 9690 (+152 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3377 случай), Киев (3043 случая) и Ровенская область (1770 случаев).

Пашинян заболел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который 1 июня отмечает свой день рождения, сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом.

«Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи», — рассказал Пашинян.

Он отметил, что заразился COVID-19 во время рабочего совещания.

Особенности азиатов

Как отметил врач-эпидемиолог и профессор Университета Кобе Кэнтаро Ивата, жители Азии могут иметь генетические особенности, которые позволяют азиатам легче переносить вирус, или же приобрести иммунитет к заболеванию, переболев другими вирусами. Также определенную роль могла сыграть и вакцина от туберкулеза. Однако полезность этой вакцины в борьбе с коронавирусом до сих пор не доказана.

Кроме того, японский врач заметил, что жители стран Азии меньше предрасположены к ожирению, гипертонии или образованию тромбов. Это в свою очередь снижает уязвимость к коронавирусу.