Убийства в Мичоакане: как картель Новое поколение Халиско развязал войну в центре Мексики

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает про череду убийств, охвативших мексиканские штаты Мичоакан, Герреро и Мехико, объясняет почему наркобароны так любят регион Тьерра Кальенте, а также рассуждает во что может вылиться очередная «маленькая» война картелей.

По словам мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, «война с наркокартелями окончена» и сейчас самое время для решения социальных и экономических вопросов.

Всю прелесть «закончившейся» нарковойны мексиканцы ощутили в тот момент, когда наемники картеля Синалоа, вооруженные лучше, чем мексиканские силовики, взяли в осаду город Кулиакан и освободили сына наркобарона Эль Чапо Овидио Гусмана Лопеса. Президент Мексики тогда поддержал освобождение Гусмана и сообщил, что такое решение помогло избежать гибели многих людей.

Война с картелями действительно в тот момент была официально закончена — по сути, мексиканское правительство окончательно приняло свою сугубо декоративную роль в поддержании правопорядка и перестало ставить наркодельцам палки в колеса. Может быть, часть чиновничьего аппарата просто понадеялась, что в итоге картели просто вырежут друг друга сами.

И частично эти надежды оправдались: в настоящий момент в мексиканском регионе Терра Кальенте, расположенном на территории сразу трех штатов — Герреро, Мехико и Мичоакан — наемники картеля Нового поколения Халиско (СJNG) объявили войну сразу нескольким крупным организациям, а также поддерживающим их более мелким преступным группировкам. Ну и конечно же, местным жителям, имевшим неосторожность оказаться у них на пути.

Начало

Халиско появились в Тьерра Кальенте чуть больше года назад и сразу объявили войну картелю дель Абуэло. СJNG пообещали изгнать лидера дель Абуэло, Хуана Хосе Фариаса Альвареса и его людей из Мичоакана. Тем, кто рискнул бы встать на их сторону, пригрозили смертью.

30 августа 2020 года в Тепалькатепеке между группировками началась перестрелка, продлившаяся дольше суток. Местные жители успели взяться за оружие, пока дождались прибытия отряда Национальной гвардии.

Принято считать, что в тот день картель Халиско одержал победу над дель Абуэло и заполучил контроль над частью территорий Мичоакана, но это не совсем так.

Картель дель Абуэло, хоть и оказался хуже вооруженным, пользовался широкой поддержкой со стороны местных жителей — большинство членов и вовсе изначально являлись группой крестьянской самообороны, созданной для защиты поселков от наркокартелей. Где лояльность местных жителей — там и укрытие, и возможность быть тайно вывезенным из штата, и сведения о полицейских операциях. Все это значительно повлияло на то, что картель Нового поколения Халиско не смог в одночасье установить свою власть.

Нелюбовь местных жителей к Халиско началась до перестрелки в Тепалькатепеке. Еще до объявления войны дель Абуэло на улицах Мичоакана стали появляться куски человеческих тел, а также трупы с огнестрельными ранениями. Поговаривали, что первые 19 тел в Уруапане принадлежали вовсе не мирным гражданам, а преступникам из группировки Виагрос. Впоследствии это будет часто использоваться как аргумент в спорах местных законников и звучать с видеозаписей, публикуемых CJNG в Сети — дескать, убивают только бандитов. Простым мексиканцам бояться нечего. Если они не лезут не в свое дело.

Тьерра Кальенте

Тьерра Кальенте, или так называемая Мексиканская Огненная земля, является лакомым куском для наркоторговцев. Мало того, что здесь находятся обширные плантации опийного мака, так еще и через Тепалькатепек проходит один из маршрутов наркотрафика.

Если же направиться на юго-восток, то здесь же находится город Акапулько в штате Герреро и порт Лазаро-Карденас в Мичоакане — именно сюда доставляют химические вещества и наркопрекурсоры, из которых в Мичоакане изготавливают метамфетамин. Наркомаршруты из Мичоакана идут в Гвадалахару, а оттуда — до самого Среднего Запада Соединенных Штатов.

Штат Мичоакан — лидер не только по урожаю опийного мака, но и по сбору авокадо, который в последнее время зовут не только «зеленым золотом», но и «новой марихуаной». Контролирует всю эту красоту картель Ла Фамилиа Мичоакана — один из наркокартелей-гегемонов прежних времен. Частично утрата былого могущества кроется в тех самых авокадо — стремясь контролировать рынки, выбивая дань и отбирая землю у фермеров, Ла Фамилиа Мичоакана спровоцировала бурный рост отрядов самообороны, которые не стали ждать милостей от мексиканского правительства и сами решили бороться с господством наркокартелей.

Угрозы и реакция Ла Фамилиа Мичоакана

Всерьез говорить об усилении влияния Нового поколения Халиско стали после появления на сцене Чито Кано (он же Алехандро Карранса). Чито Кано — один из лейтенантов CJNG, а также глава отряда сикарио. В феврале этого года он опубликовал видеообращение к жителям штата Мичоакан, в котором анонсировал грядущую «чистку» территорий Тьерра Кальенте.

Люди Чито Кано сообщили, что планируют навести порядок и избавиться от всех, кто работает на картель Ла Фамилиа Мичоакана. Угроза касалась не только мелких дилеров и наемников, но и представителей местных властей. Последние, как принято считать, практически полностью подконтрольны Ла Фамилиа.

Отдельно Чито Кано обратился к жителям Мичоакана и предупредил их о том, что работать на кого-то кроме Нового поколения Халиско просто не имеет смысла — Халиско являются богатейшей организацией в регионе, только они могут обеспечить стабильность и безопасность. Те, кто решит подзаработать, выполняя поручения Ла Фамилиа, рискует остаться и без денег, и без головы.

Спустя пару недель Ла Фамилиа Мичоакана ответили на эту дерзость. Не мудрствуя лукаво, они прибегли к классическому пути — поймали одного из «соколов» Халиско, устроили пытки и показательно застрелили, запечатлев сей скорбный момент на видео. После представители Ла Фамилиа заявили, что полностью обновили свой состав и сейчас сильны как никогда. Жители штата Мичоакан, конечно, полностью свободны в своем выборе, но те, кто присягнут на верность Новому поколению Халиско или кому-то еще, могут составлять завещания.

#TierraCaliente #México La Nueva Familia Michoacána/Viagras shoe the interrogation and execution of a member of the Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG and threaten to expand to #Jalisco y #Nayarit states controlled by the CJNG. pic.twitter.com/vV3B0FIa4o — Buggs (@alexmarentes) March 17, 2020

На этом Ла Фамилиа не остановились и в скором времени подвергли пыткам еще одного члена картеля Халиско.

Серия убийств

Вскоре наемники Халиско перешли от слов к действиям. 19 мая Чито Кано выложил в Сеть видеопослание для Ла Фамилиа, в котором один из членов наркокартеля был расчленен заживо. Адресовано послание было не только Ла Фамилиа Мичоакана, но и жителям штата Мехико, регионы которого также являются частью Терра Кальенте.

CJNG призвали всех прекратить поддерживать картель Мичоаканы и не искать у них работу. В противном случае и предатели, и их семьи будут убиты наемниками Нового поколения Халиско.

WAR ZONE #EDOMEX #MICHOACAN VIDEO1 The People of "El Chito Cano" Capture and Question "El Vago" Member of "La Familia Michoacana" ... After Being Questioned He Was Dismembered and Exhibited Via RS ... In Revenge For The Execution of "La Hormiga" Who Was Executed. pic.twitter.com/k7T4lsHXVz — Buggs (@alexmarentes) May 21, 2020

Сикарио также сообщили, что еще раньше (приблизительно 9-10 мая) поймали трех последователей Мичоаканы, которые совали свои носы куда не следует и выбрали неправильную сторону. Обращаясь к Эль Зарко и Эль Медико, предполагаемым сикарио Ла Фамилиа, члены картеля Халиско продемонстрировали три изуродованных тела.

Sicarios of the Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sent a horrific message to La Familia Michoacana (LFM) and is directed to someone by the name of El Zarco and El Medico, by desecrating the bodies of three alleged members of the LFM. pic.twitter.com/xSKZ6G3jW6 — Buggs (@alexmarentes) May 11, 2020

Халиско также начали обещанную «чистку» — не только посредством убийств и захвата в заложники предполагаемых членов Ла Фамилиа, но и путем разорения лесных нарколабораторий Мичоаканы, а также уничтожения палаточных лагерей, где тренировались или скрывались их наемники.

Прекращать убийства тоже никто не собирался — в течение последних двух недель мая в Тьерра Кальенте погибли как минимум 50 человек. Часть из них являлась работниками Ла Фамилиа, однако принадлежность к преступной деятельности всех остальных не подтвердилась. Начали даже появляться слухи, что некоторые убийства не имеют к картелю Нового поколения Халиско никакого отношения, а имя Чито Кано используется Ла Фамилиа Мичоакана для того, чтобы окончательно демонизировать Халиско и повесить на них собственные преступления.

Вместе с тем зловещие послания картеля Халиско продолжают появляться не только в Тьерра Кальенте. На федеральной трассе штата Сакатекас в ночь на 21 мая был обнаружен труп женщины с отрубленной головой, а рядом с ним — записка для картеля Синалоа и подчиненных ему группировок Эррера, Камера и Париентес. В ней сообщалось, что несколько городов Сакатекаса — Рио Гранде, Ньевес, Сомбререте, Хуан Адама и Мигель Ауза, — отныне находятся под контролем Халиско. Те, кто вздумает этому помешать, будут объявлены «неверными» и повторят судьбу обезглавленной.

#OJO #JuanAldama #Zacatecas



la madrugada de este miércoles cerca de la carretera federal 49 en la salida a #RíoGrande integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG dejaron el cuerpo decapitado de una mujer con huellas de tortura junto a un Narco Mensaje.



Vídeo pic.twitter.com/iKB4Cp9F0L — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) May 20, 2020

23 мая картель Мичоакана сделал еще один ход. 12 человек, которые оказались наемниками Нового поколения Халиско, были найдены убитыми в Уэтамо. Трупы со следами пыток и огнестрельными ранениями были аккуратно сложены в кузове красного пикапа и сопровождались посланием на розовой бумаге. Ла Фамилиа передавала привет Чито Кано, а также с сожалением сообщала, что его подарок ко Дню Матери оказался вручен с таким опозданием. В конце кто-то из картеля пририсовал пронзенное стрелой сердце.

LA NARCO GUERRA ENTRE EL CJNG Y LA FAMILIA MICHOACANA



La Familia Michoacana se atribuye los 12 ejecutados localizados en el Poblado de San Lucas. El narco mensaje fue dirigido a "El Chito Cano" del #CJNG. pic.twitter.com/op2AQPJMW1 — Bad (@PerroZancudo) May 23, 2020

#Huetamo #Michoacan "La Familia Michoacana" se adjudico" la ejecucion de 12 integrantes del "Cartel de Jalisco #CJNG del "Chito Cano" pic.twitter.com/JKsWmhgVjx — Soy tu Amigo Mario (@soytuamigomario) May 24, 2020

Позже в сеть попало видео с этими же самыми трупами. Правда, снято оно было сразу после убийства и трупов было гораздо больше, чем оказалось в кузове.

ZONA DE GUERRA #MICHOACAN #GUERRERO #EDOMEX#HUETAMO C/VIDEO "LA FAMILIA MICHOACANA" EXHIBE COMO QUEDARON AL-13CUERPOS DE INTEGRANTES DEL "CJNG" DE "EL CHITO CANO" DE LOS "12" QUE OFICIALMENTE SE REPORTARON AL INTERIOR DE CAMIONETA...



EN VENGANZA POR "EL CHACAL" pic.twitter.com/mi7kwf0PjB — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) May 25, 2020

На данный момент трупы из Уэтамо все еще остались без ответа со стороны Нового поколения Халиско, но что-то подсказывает, что такое затишье вряд ли обернется чем-то хорошим.

Война продолжится

Нельзя сказать, что появление картеля Нового поколения Халиско в Тьерра Кальенте существенным образом повлияло на сумасшедший рост убийств в регионе — их и без того было хоть отбавляй.

Однако стоит сказать, что несмотря на всю беспринципность, действия Ла Фамилиа и Нового поколения Халиско в большей степени направлены на низшее звено преступных организаций и местных жителей. Угрозы угрозами, но демонстрации убийств тех, кто не имеет какого-либо значительного влияния на криминальный микроклимат Тьерра Кальенте, пока говорят нам только о том, что война наркокартелей все еще находится в начальной стадии.

Активное использование социальных сетей для распространения обращений и демонстрации казней неугодных и перекладывание вины в совершенных убийствах друг на друга могут говорить о том, что в данный момент и картель Нового поколения Халиско, и обновленные Ла Фамилиа Мичоакана стараются путем запугивания завербовать как можно больше вынужденных союзников среди местных жителей. Учитывая накрывший Мексику экономический кризис и усложнившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, у большинства жителей Тьерра Кальенте просто не останется выбора кроме как вступить в войну, признав власть одного из картелей.

Как только это произойдет, наркобароны смогут приступить к более решительным действиям — например, начать убивать кого-то уровнем повыше, а не 20-летних парней, вынужденных патрулировать районы за сотню долларов в месяц.

We are working ALV .. a bitch that chacaloza I am going to block them here, says a sicario while the Conovy are lined up. #CJNG #Zamora #Michoacan pic.twitter.com/ZJEM3LxtbV — Buggs (@alexmarentes) May 14, 2020

Скорее всего, победит тот, в чьих руках к концу года окажутся местные власти и полицейские. На данный момент все якобы контролируется Ла Фамилиа Мичоакана, но оказалось, что влияния прежнего хозяина региона недостаточно для того, чтобы навсегда избавиться от картеля Халиско. Учитывая амбиции CJNG и рвение, с которым Чито Кано подходит к делу, мы можем ожидать от Халиско если не победы, то определенных успехов в этом локальном конфликте.

Однако вряд ли CJNG планирует остановиться на Тьерра Кальенте. Вслед за членами картеля Синалоа, Новое поколение Халиско также начало обеспечивать жителей подконтрольных им территорий гуманитарной помощью. Члены картеля оставляли под дверями стариков и многодетных семей пакеты с продуктами, медицинскими масками и антисептиками. К пакетам были приложены записки, в которых CJNG, как и их коллеги Синалоа, напоминали людям, что в час нужды им помог картель, а не государство. Также Халиско добавляют, что президентский срок Андреса Мануэля Лопеса Обрадора пройдет быстро — осталось потерпеть совсем чуть-чуть.

Учитывая, что отряды самообороны в Мичоакане были в свое время ликвидированы Ла Фамилиа, захватившими благодаря этому лучшие поля и «авокадо-бизнес», в случае победы картель Халиско может перехватить крупный путь наркотрафика и расширить свое влияние в Мексике. Это будет означать новые трупы, новых врагов и новые альянсы, а также появление новых картелей, что превратит локальные разборки в новую нарковойну.