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Роспотребнадзор отменил требование по антивирусной рассадке пассажиров самолетов

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Роспотребнадзор отменил требование по антивирусной рассадке пассажиров самолетов

Москва, 1 июня. Роспотребнадзор принял решение отменить требование к авиакомпаниям, которые должны были придерживаться специальной рассадки пассажиров в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации, в которых говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. То есть билеты на рейсы можно было продавать не более чем на 50% мест в салоне. Это требование вызвало негативную реакцию со стороны авиакомпаний. Представители отрасли пояснили, что для окупаемости рейсов необходима загрузка салонов на уровне не менее 70%. Кроме того, в результате данных мер цены на билеты вырастут, а объем рейсов резко сократится.

Представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщили, что требование об антивирусной рассадке пассажиров в салонах пассажирских лайнеров отменено, поэтому авиаперевозчики могут производить рассадку на всех креслах.

Роспотребнадзор отменил требование по антивирусной рассадке пассажиров самолетов

Напомним, авиакомпании РФ получат право возвращать средства за билеты не деньгами, а ваучерами. Министерство транспорта России разработало проект постановления правительства о возможности выдачи авиационных ваучеров. Деньги за билеты будут использоваться для полетов на другие даты или по другим маршрутам. Также ими можно будет оплатить дополнительные услуги авиакомпании.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года. Ее зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 во всем мире, напоминает Infox.ru. В РФ был принят ряд ограничительных мер, власти страны поддерживают наиболее пострадавшие отрасли экономики. Ранее исполнявший обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов подписал постановление о выделении 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии.

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Источник: Коммерсант
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