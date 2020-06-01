Роспотребнадзор отменил требование по антивирусной рассадке пассажиров самолетов

Москва, 1 июня. Роспотребнадзор принял решение отменить требование к авиакомпаниям, которые должны были придерживаться специальной рассадки пассажиров в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации, в которых говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. То есть билеты на рейсы можно было продавать не более чем на 50% мест в салоне. Это требование вызвало негативную реакцию со стороны авиакомпаний. Представители отрасли пояснили, что для окупаемости рейсов необходима загрузка салонов на уровне не менее 70%. Кроме того, в результате данных мер цены на билеты вырастут, а объем рейсов резко сократится.

Представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщили, что требование об антивирусной рассадке пассажиров в салонах пассажирских лайнеров отменено, поэтому авиаперевозчики могут производить рассадку на всех креслах.

Напомним, авиакомпании РФ получат право возвращать средства за билеты не деньгами, а ваучерами. Министерство транспорта России разработало проект постановления правительства о возможности выдачи авиационных ваучеров. Деньги за билеты будут использоваться для полетов на другие даты или по другим маршрутам. Также ими можно будет оплатить дополнительные услуги авиакомпании.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года. Ее зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 во всем мире, напоминает Infox.ru. В РФ был принят ряд ограничительных мер, власти страны поддерживают наиболее пострадавшие отрасли экономики. Ранее исполнявший обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов подписал постановление о выделении 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии.