Фонд друзей балтийской нерпы спас трех тюленей. ФАН-ТВ

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в воды Финского залива трех тюленей после успешного лечения.

У животных были различные ранения, например, самка, обнаруженная вблизи поселка Липово, плохо передвигалась из-за повреждений задних конечностей, вероятно, полученных в результате столкновения с бродячими собаками. Вторая самка из-под Выборга повредила нос в ходе дележки рыбы, а самец из поселка Ключевский был и вовсе найден в рыболовецких садках.

Лечение животных заняло почти два месяца, курс прошел успешно, и теперь животные могут быть возвращены в естественную среду обитания.