Возлюбленная Роналду показала в тренажерном зале упругие ягодицы

Москва, 1 июня. Возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала поклонников в Instagram фотографией из тренажерного зала.

Девушка выбрала достаточно откровенную позу для фотографирования. На снимке Родригес в обтягивающем спортивном костюме продемонстрировала упругие ягодицы.

Поклонники со всего мира с восторгом встретили соблазнительное фото с тренажерного зала. Многие похвалили возлюбленную Роналду за усердие и отметили ее точеную фигуру.

Под пикантным кадром модель решила порассуждать на тему принятия себя.

«Важность быть самим собой заключается в принятии и признании того, кем мы являемся. У каждого из нас есть таланты, поэтому все мы можем чему-то научить, чем-то поделиться и что-то показать. Это то, что делает нас уникальными и особенными», — написала возлюбленная футболиста «Ювентуса».

Как пишет пресса, Родригес уже несколько лет усиленно работает над своей фигурой, и выдающихся результатов ей удалось достигнуть благодаря спорту и режиму. Отмечается, что ягодицы модели стали похожи на ягодицы американской звезды Ким Кардашьян.

Криштиану Роналду уже несколько лет состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь. Футболист также воспитывает еще троих детей, которые появились на свет от суррогатной матери.