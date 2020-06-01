Москва, 1 июня. Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта, об этом свидетельствуют данные торгов на открытии Мосбиржи в понедельник.

Курс европейской валюты утром 1 июня снизился на 0,3% и составил 77,71 рубля. Российский фондовый рынок продемонстрировал рост индекса Мосбиржи на 1% ― до отметки в 2761,23 пункта. Индекс РТС вырос на 1,7% ― до 1240,08 пункта. При этом индексы продолжают демонстрировать положительную динамику.

Ранее директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов назвал причины роста спроса на наличную валюту у россиян. По его словам, рост спроса на наличную валюту у россиян в марте был спровоцирован предстоящим сезоном отпусков. По данным Центробанка, в марте по сравнению с февралем спрос физических лиц на наличную валюту вырос в 2,6 раза и достиг 1,1 миллиарда долларов.