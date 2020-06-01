Обнаженная Серена Уильямс шокировала румынскую теннисистку в раздевалке

Бухарест, 1 июня. Румынская теннисистка Александра Каданцу поделилась воспоминанием о первой встрече со знаменитой теннисисткой из США Сереной Уильямс. Каданцу рассказала, что увидела Уильямс впервые в раздевалке обнаженной.

По словам Каданцу, первое ее воспоминание о турнире Большого шлема ― момент в раздевалке. Девушка впервые увидела живьем легенду тенниса ― Серену Уильямс.

«Я увидела ее раздетой и была в шоке в течение недели, потому что она была очень большой. Невероятно, как она может выглядеть, играть и двигаться», — рассказала Каданцу в комментарии Gsp.

Каданцу занимает 290-е место в рейтинге лучших ракеток мира. Наивысшую позицию румынка завоевала в 2014 году, она оказалась на 59-м месте.

Ранее в Румынии оштрафовали комментатора и журналиста Раду Банчу за некорректное высказывание в адрес американской теннисистки Серены Уильямс. Банчу заплатил свыше 1,8 тыс. долларов за то, что сравнил 37-летнюю американку с обезьяной.

Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии (CNСD) посчитал это заявление расистским, потому что рабство, жертвами которого становились темнокожие люди, основывалось также и на их сравнении с этими приматами.