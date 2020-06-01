Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в акции протеста

Нью-Йорк, 1 июня. Дочь мэра Нью-Йорка 25-летняя Чиара де Блазио была арестована минувшей ночью во время акции протеста. Она приняла участие в акции, проходившей в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Как передает нью-йоркский телеканал NY1, дочь чиновника находилась в толпе из 100 человек. Демонстранты выступали на перекрестке Бродвей и 12-й улицы. Они не отреагировали на требования правоохранительных органов разойтись. Полиция провела аресты.

Напомним, поводом для протестов стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями 25 мая в Миннеаполисе. Один из патрульных при задержании надавил на шею коленом. Задержанный предупреждал, что ему трудно дышать, но полицейские не вняли его просьбам. Позднее мужчина скончался в реанимации, а видео задержания появилось в Интернете. Полицейские задержали Флойда по подозрению в попытке расплатиться фальшивым чеком после звонка сотрудника магазина.

В Нью-Йорке в ходе протестов были арестованы 345 человек. При разгоне акций пострадали 33 полицейских, 47 автомобилей правоохранительных органов были повреждены или уничтожены.

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