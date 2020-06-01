Почему США проиграли нефтяную гонку? Колонка Евгения Беня

В сентябре 2019 года добыча нефти в США показывала исторический максимум в 17,5 млн баррелей в сутки, что на 1,3 млн больше, чем год назад. Совокупное производство сланцевой и обычной нефти в США в прошлом году было на 33% больше, чем производство нефти в России. Однако позитивные американские показатели не отменяли нарастающих, как глиняный ком, принципиальных сложностей, и агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК еще в прошлом году прозорливо предсказывало, что в 2020 году добычу нефти в Штатах ждет замедление.

Десять лет назад после рывка с освоением производства сланцевой нефти в США находилось более половины мировых буровых установок, а добыча нефти росла с каждым годом. В 2009 году американцы добывали 5,51 млн баррелей в сутки, а в 2014 году — 9,12 млн баррелей. Однако после обвала сырьевых котировок количество вышек начало сокращаться: с декабря 2014 года по январь 2015 года в США было закрыто 209 буровых установок, как отчитывалась компания Baker Hughes. В 2017–19 годах добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах показывала прирост, что не отменяло ее системных проблем. И, как теперь выясняется, прирост временный.

Около 60% добываемой ныне в США нефти — сланцевая. Сланец — мелкозернистая порода. Она достаточно плотная, что не позволяет добывать из нее нефть традиционным способом. Первые данные о добытой сланцевой нефти относятся к 1821 году, однако фактически технологии для поточной добычи такой нефти появились лишь в 1980-90-е годы, а во второй половине 2000-х годов американцы сделали ставку на производство сланцевой нефти.

Однако из-за специфики технологий американским компаниям — добытчикам сланцевой нефти требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым звеном сланцевой промышленности, поскольку увеличивает себестоимость производства. Себестоимость добычи каждого барреля сланцевой нефти при необходимом для этого сложном и дорогостоящем техническом процессе намного выше, чем для традиционных месторождений.

Отсюда многолетнее лоббирование США через Саудовскую Аравию периодичного сокращения мировой добычи нефти для поддержания приемлемых для американских производителей сланцевой нефти высоких цен.

Обрушение цен ударило по добыче сланцевой нефти

Когда в марте вслед за отказом России от очередного сокращения производства нефти саудиты на время взвинтили добычу и пошли на демпинг, поставив на внезапную экспансию на рынке, случилось обрушение нефтяных цен, нанесшее сильнейший урон сланцевым компаниям США, многие из которых сейчас терпят громадные убытки. Лишь несколько американских корпораций избежали негативного влияния после обвала цен на нефть. Восстановление же мировых цен займет не менее нескольких лет, как считает, в частности, The Wall Street Journal.

Больше всего добыча упала на месторождениях в Пермском бассейне в Техасе (на 1,15 млн баррелей в сутки) и в Баккеновской формации (на 480 тыс. баррелей в сутки). Некоторое время назад работающих буровых установок в США осталось, по данным Baker Hughes, всего 318 — такого Америка не знала за все время после Второй мировой войны. Ныне США грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи в силу резкого сокращения числа действующих буровых установок, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании ShaleProfile Analytics.

Добыча только сланцевой нефти в Америке вынужденно снизилась почти на столько же, на сколько Россия и Саудовская Аравия обязались уменьшить производство энергоносителя в рамках апрельской сделки ОПЕК+. Соответствующий сектор США ждет цепочка банкротств.

К 20 мая американская нефтедобыча в целом сократилась на 20%, то есть на 2,3 млн баррелей в сутки, по сравнению со значением, зафиксированным в марте. Эти данные приводит Genscape (подразделение Wood Mackenzie) Financial Times.

Сланцевые компании США уязвимы в принципе

Финансовое положение американских сланцевых компаний при увеличении показателей добычи оставалось сложным и до недавнего обвала цен, вызвавшего резкое падение стоимости акций. Сектор в течение последних десяти лет поглотил огромные инвестиции, но не сумел, и наращивая добычу, генерировать положительную денежную динамику даже при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель. Американские производители в основном работали, покрывая лишь свои операционные затраты.

Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) проводил исследование финансовых показателей 38 крупнейших сланцевых компаний США в третьем квартале 2019 года. Согласно ему прогнозировалось замедление темпов роста добычи сланцевой нефти в США одновременно с увеличением убытков американских сланцевых компаний.

Совокупный убыток 38 сланцевых компаний еще в июле-сентябре 2019 года составил 1,26 млрд долларов. Эксперты IEEFA Кларк Уильямс-Дерри и Кэти Хиппл констатировали: «Удручающие результаты третьего квартала завершают десятилетие разочарований для инвесторов в добычу сланцевой нефти, которые годами ждали прибыль от быстрорастущей добычи нефти и газа».

Для поддержания производства сланцевой нефти на протяжении десяти лет разбухали долги профильных предприятий перед банками. В августе прошлого года Wall Street Journal сообщила, что сланцевые компании США должны выплатить по долгам в 2020–2022 годах до 137 млрд долларов, что теперь уже на фоне нынешних убытков, вызванных падением мировых цен на нефть, едва ли возможно покрыть даже с учетом новых кредитов.

К тому же по понятным причинам сланцевые компании вызывают настороженность у инвесторов, которыми преимущественно являются американские банки, а не имея возможности привлекать соответствующие кредитные средства, нефтяники не смогут стабилизировать сегодня падающие объемы бурения.

С другой стороны, и Китай, стремящийся на американский рынок, пока не имеет права полностью выкупить ни одно из сланцевых месторождений США, поскольку нефтяной сектор входит в разряд стратегически важных отраслей национальной экономики.

США по-прежнему вынуждены тратить на добычу одного барреля сланцевой нефти минимум 30–40 долларов, а поначалу добыча такой нефти вообще составляла под 80 долларов за баррель. Это притом, что, например, Россия добывает нефть при себестоимости в 16 долларов за баррель.

Кроме того, разработка сланцевых месторождений наносит значительно более ощутимый вред окружающей среде, чем традиционных. При добыче сланцевой нефти приходится бурить множество скважин, так как каждая из них работает всего 1-2 года. Для приготовления раствора нужно огромное количество воды, песка и химикатов, которые, о чем говорят экологи, вполне могут попасть в питьевую воду по трещинам, образовавшимся в породе после гидроразрыва. Сама же технология гидроразрыва пластов нарушает их естественное строение, повышая уровень сейсмической опасности.

Так что в условиях современного мира, подверженного турбулентности, американское производство сланцевой нефти при любых раскладах останется экономически и стратегически уязвимым, по крайней мере на ближайшие десятилетия, пока ряд ведущих стран — производителей энергоносителя, включая РФ, сохраняют потенциал для добычи обычной нефти.