Путин поручил включить пассажирские ж/д перевозки в список пострадавших отраслей

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля.

«Включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19, следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта», — говорится в поручении президента.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. Об этом напоминает Infox.ru. В РФ были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, введен ряд ограничительных мер. Среднему и малому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса, государство оказывает поддержку. Отрасли экономики, попавшие в перечень наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, могут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, составляет на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей. По словам министра, значительная часть антикризисных мер касается прежде всего малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Напомним, правительство подготовило план проекта восстановления экономики РФ, главная цель которого заключается в повышении реальных доходов граждан и снижения уровня безработицы.