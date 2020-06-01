Неймар ответил на видео своей девушки с обнаженными ягодицами

Москва, 1 июня. Модель Наталья Барулич, девушка форварда «ПСЖ» Неймара, опубликовала новый пост в Instagram. Девушка предстала на видео с обнаженными ягодицами.

Футболист прокомментировал ролик.

«В огне», — написал бразильский спортсмен.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии по футболу, игрок клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может стать фигурантом дела об изнасиловании. Футболиста обвинила в изнасиловании женщина, имя которой не разглашается в интересах следствия. Заявление она подала в отделение полиции города Санту-Амару в штате Сан-Паулу в минувшую пятницу.

Женщина утверждает, что подверглась насилию 15 мая 2019 года в Париже, куда приехала по приглашению Неймара. С футболистом пострадавшая, по ее словам, познакомилась в соцсети Instagram. Женщина рассказала, что после изнасилования вернулась в Бразилию, но не решалась обратиться в полицию до недавнего времени.

Ранее Газета.ru сообщила, что Неймар приступил к тренировкам в сборной Бразилии после травмы колена.