Клинцевич ответил экс-советнику Обамы, заподозрившей Россию в беспорядках в США

Направленные против России обвинения о причастности в беспорядках в Соединенных Штатах — это часть развернутой американцами информационной войны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Москву в «причастности к беспорядкам» в США. При этом Райс не привела никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.

Видеоотрывок беседы Сьюзан Райс с телеведущим Вольфом Блитцером опубликовал журналист Саагар Энжети в Twitter.

Absolutely Incredible: Obama's Former NSA Susan Rice on CNN talking about the protests and domestic strife



"This is right out of the Russian playbook" pic.twitter.com/luXiPV0bOq