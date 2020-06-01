Клинцевич ответил экс-советнику Обамы, заподозрившей Россию в беспорядках в США

Направленные против России обвинения о причастности в беспорядках в Соединенных Штатах — это часть развернутой американцами информационной войны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Вспомнили Россию

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Москву в «причастности к беспорядкам» в США. При этом Райс не привела никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.

Видеоотрывок беседы Сьюзан Райс с телеведущим Вольфом Блитцером опубликовал журналист Саагар Энжети в Twitter.

«Я бы не удивилась, узнав, что они (РФ — Прим. ФАН) подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — сказала Райс.

Absolutely Incredible: Obama's Former NSA Susan Rice on CNN talking about the protests and domestic strife



"This is right out of the Russian playbook" pic.twitter.com/luXiPV0bOq — Saagar Enjeti (@esaagar) May 31, 2020

Она сделала подобное умозаключение, основывая на «собственном опыте», потому что в последнее время ей неизвестна информация разведки.

Накопившиеся проблемы

Как отметил Франц Клинцевич, обвинение в причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах — это был вопрос времени. Ситуация, разворачивающаяся в США, лежит на поверхности и является глубоко социальной и внутриамериканской.

«Избежать этой проблемы в ближайшее время Вашингтону не получится. Народ очень серьезно подогрет социальными проблемами — 36 миллионов безработных. И у беспорядков была причина. Это безвыходная ситуация, которую потушить в ближайшее время будет крайне сложно. Это опять же связано с процессами, происходящими в США. Экономику американский президент Дональд Трамп в одночастье не восстановит. Вопросы его выбора на пост главы государства стоят крайне остро. И, конечно, в случае выигрыша Джо Байдена вся эта проблема не решится», — пояснил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, что Трамп, что Байден будут обвинять в этом кризисе Россию. Но Москва уже привыкла к подобным обвинениям.

«Это уже не смешно, но социальные процессы, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах, очень опасны. В трех крупнейших городах США введен комендантский час. Общественное неповиновение связано со скандальными процессами. Погибший мужчина — причина, которая подожгла давно накопившиеся социальные проблемы. И поставить на место 36 миллионов безработных в ближайшее время будет тяжело. Армия может не помочь. Любые неосторожные действия еще больше подорвут американское общество. Скоро они про русских забудут, потому что проблемы у них будут серьезнее», — добавил Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что Соединенным Штатам предстоит тяжелейший выборный год.

В Миннеаполисе и ряде других американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук сотрудников полиции произошли беспорядки. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем. При этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он скончался в реанимации.