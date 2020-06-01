Как и от кого защищать наших детей, обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 1 июня. В понедельник, 1 июня, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «День защиты детей. Здоровье, образование, спорт и отдых детей в 2020 году».

1 июня — Международный день защиты детей. Очевидно, что Россия — та страна, где благополучие детей ставится во главу угла, как государством, так и обществом. Окончательно закрепить это предлагается при помощи поправок в конституцию, где дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики России.

В 2020 году Россия столкнулась с серьезным вызовом, когда защита детей от коронавирусной инфекции влияет на право юных россиян на отдых, спорт и другое всестороннее развитие.

С нашими экспертами мы обсудим, когда откроются и как будут работать детские лагеря и санатории. Как и когда дети смогут полноценно заниматься спортом и ездить на сборы. Выясним, повлияла ли коронавирусная пауза на профессиональные перспективы юных спортсменов. Узнаем, как помочь тяжелобольным детям. Спросим, почему россияне вынуждены собирать деньги через смс на лечение детей. Как государство поддерживает одаренных детей. Как помочь детям из неблагополучных семей и детских домов? Представляет ли угрозу детям ювенальная юстиция? Как защитить детей от семейного насилия? Как государство минимизирует риски абортов?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, врачи, педагоги, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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