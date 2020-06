События в Сирии 31 мая: протесты в занятом турками Африне, передача МиГ-29 и открытие российского культурного центра

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 1 июня в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска», Directorate 4 и WarJournal.

Большой Идлиб

Через погранпереход Кяфр Лусин в Идлиб прибыл очередной конвой турецких ВС.

Российской стороной зафиксировано два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Дахр аль-Кебира, один обстрел населенного пункта Кафер Мус, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Заевфратье

Зона турецкой операции «Источник мира»

Возле деревни Аль-Мустериха к югу от города Телль-Абьяд на СВУ подорвался гражданский автомобиль.

Зона контроля Международной коалиции

В лагере беженцев Аль-Хол очередной пожар — в первой секции загорелись палатки. Кроме того, из-за отсутствия медицинских услуг в лагере скончался ребенок.

Зона контроля правительственных сил

К югу от города Камышлы вдоль трассы Камышлы — Хасака размещены отряды ополчения, которые должны предотвращать поджоги сельхозугодий. Блокпосты располагаются на расстоянии трех километров друг от друга.

В районе города Телль-Тамр (провинция Хасака) произошла акция протеста мирного населения. Местные жители призвали официальный Дамаск оказать им помощь. Всего собралось около 30 женщин и 10 мужчин. Проезжавший мимо патруль военной полиции РФ остановился для выяснения причин протестов. Из разговора с собравшимися стало известно, что собрание было организовано, чтобы встретить российских военных и обратиться к ним за помощью.

Причиной протестов стали действия протурецких боевиков, которые не пропускают мирных жителей на принадлежащие им территории, жгут сельскохозяйственные угодья, угоняют домашний скот, разграбляют хозяйства. После беседы российская военная колонна убыла для выполнения прочих задач, пообещав оказать содействие в разрешении создавшейся проблемы с представителями Турции.

North-Press, After crops, the armed opposition burns civilian homes in northern Hasakah

Правительство Сирии снарядило шесть бесплатных автобусов для студентов из Камышлы для перевозки их в университеты Дамаска, Алеппо и Латакии. После населенного пункта Телль-Тамр до города Айн Исса автобусы сопровождал конвой российской военной полиции.

Северная Сирия

На севере провинций Латакия и Алеппо неизвестные самолеты применили осветительные авиабомбы. Сирийские оппозиционные источники обвиняют ВКС России в подготовке к нанесению авиаударов по позициям находящихся там боевиков. Сирийские источники опровергают участие российской и сирийской авиации и утверждают, что осветительные бомбы сбрасывали турецкие силы.

Партия «Ваид» («Аль-Хизб Аль-Вотани лиль-Адаля вад-Дустур» / «Национальная партия справедливости и конституции»), связанная с запрещенным в России международным движением «Братья-мусульмане»1, объявила об открытии первого филиала на территории Сирии. Он был открыт в городе Ахтарин на севере провинции Алеппо. По словам главы филиала Абдулы Манъамы аль-Хамейди, открытие филиала «важно для новой стадии политического процесса в Сирии».

На территориях в северной части провинции Алеппо, находящихся под контролем протурецких сил, третий день подряд продолжаются массовые протесты и митинги — беженцы из Восточной Гуты требуют освободить задержанных отрядами сформированной Турцией военной полиции «революционеров» из Восточной Гуты. Эти «революционеры» были арестованы после боестолкновений с боевиками «Лива аль-Хамза» — причиной стало нападение на магазин переселенца из Восточной Гуты в городе Африн.

Группировка «Джейш аль-Изза» объявила о выпуске 30 новобранцев из «лагеря подготовки спецназа имени Абдул Басыта Сарута».

Турецкий бронеавтомобиль сбил мужчину в населенном пункте Мареа на севере провинции Алеппо. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Погибшим оказался сотрудник созданной Турцией для обеспечения правопорядка на контролируемых территориях «Свободной сирийской полиции».

The policeman Ibrahim Abdullah Al-Younis was run over by a Turkish armored vehicle in Marea town in Aleppo countryside earlier today May 31. 2020.

Центральная Сирия

К западу от подконтрольного «Демократическим силам Сирии» (SDF) города Ат-Табка в населенном пункте Абу Аси (Шуэр Закр) открыт пограничный переход на территории официального Дамаска. Российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими и курдскими местными администрациями окончательно согласовал порядок перехода гражданского населения и проезда автотранспорта в обеих направлениях по участку трассы протяженностью 26 км. Ранее для проезда в Ракку и Ат-Табку гражданское население было вынуждено использовать труднопроходимые объездные дороги, при этом расстояние для проезда увеличивалось в четыре раза и составляло более 120 км.

В провинции Дейр эз-Зор неизвестные убили старшего лейтенанта САА Сулеймана Али Абдуллу.

#ديرالزور لروحه سحارة برتقال ???? تبع عصير

مقتل الفطيسة الملازم أول سليمان علي عبدالله

من #مصياف على يد مجهولين في بادية ديرالزور pic.twitter.com/3Z1gneAbFe — Yusuf Adnan (@YusufAd76532779) May 31, 2020

Южная Сирия

В Даръа от полученных ранений скончался четвертый по счёту член Комитета по примирению — на него было совершено покушение 27 апреля.

S. #Syria: a 4th member of #Daraa Central Reconciliation Committee died at dawn today from wounds sustained the 27th after he was fatally injured in ambush on his convoy.

В восьми районах провинции были подожжены сельхозугодия.

8 #حرائق على ساحة المحافظة، و #المجتمع_المدني يتحرك في #السويداء..!



نشبت 8 حرائق في أماكن متفرقة من محافظة السويداء، مما استدعى تعاون المجتمع المدني مع عدة الجهات المعنية لإخمادها، صباح اليوم الأحد 31/5/2020.https://t.co/sXNHf5FwVy#سوريا #السويداء pic.twitter.com/0G2w34CGzr — السويداء 24 (@suwayda24) May 31, 2020

Политика и гуманитарная обстановка

На прошедшей на авиабазе Хмеймим официальной церемонии сирийской стороне была передана вторая партия многоцелевых истребителей МиГ-29 — к полетам сирийские летчики приступят 1 июня.

Russia hands over the Syrian regime forces the second batch of advanced Russian "MiG-29" fighters.

Президент Сирии Башар Асад назначил новых губернаторов в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда, Хомс, Хасака и Даръа.

Участок трассы М5 от Хан Шейхуна до Саракиба, освобожденный в ходе зимней кампании Сирийской Арабской Армии, полностью восстановлен — местные жители утверждают, что проезду ничего не угрожает.

Российские военнослужащие провели очередную гуманитарную акцию в Заевфратье. Акции по раздаче российской гуманитарной помощи прошли в населенных пунктах Хаддадия и Хатла. В общей сложности нуждающиеся получили почти 700 продовольственных наборов весом почти в 3,5 тонны.

Министерство энергетики и природных ресурсов Сирии объявило о вводе в строй газового месторождения Кара 8, способного производить около 150 тысяч кубометров в сутки.

Syrian Ministry of Petroleum and Mineral Resources put Qara 8 gas well into service with a production capacity of nearly 150.000 cubic meters per day.

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Дамаске в воскресенье впервые с 2013 года открылись курсы русского языка и музыки для сирийцев, в том числе для детей соотечественников.

Правительство Сирии приняло решение о поэтапном возобновлении работы туристических и культурных объектов после их закрытия 23 марта в связи с пандемией коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.