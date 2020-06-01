Взрыв прогремел в штаб-квартире телеканала Teleamazonas в Эквадоре

Кито, 1 июня. Взрыв прогремел в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в городе Гуаякиль в Эквадоре.
«Штаб Teleamazonas в Гуаякиле подвергся нападению с использованием взрывного устройства», — говорится в заявлении телеканала.
Согласно данным телеканала, нападавшие использовали динамит. Отмечается, что в результате атаки никто не погиб.
Полиция сообщила, что начала расследование инцидента.
Губернатор провинции Гуаяс Педро Пабло Дуарт назвал нападение «актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия».
В Teleamazonas добавили, что продолжат сообщать и расследовать акты коррупции в стране.
«Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве», — подчеркнул канал.
En el atentado a las instalaciones de Teleamazonas #Guayaquil se utilizó una dinamita de mecha larga con alto grado de letalidad https://t.co/6T1g5YGE9R— Teleamazonas (@teleamazonasec) June 1, 2020