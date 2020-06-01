Взрыв прогремел в штаб-квартире телеканала Teleamazonas в Эквадоре

Кито, 1 июня. Взрыв прогремел в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в городе Гуаякиль в Эквадоре.

«Штаб Teleamazonas в Гуаякиле подвергся нападению с использованием взрывного устройства», — говорится в заявлении телеканала.

Согласно данным телеканала, нападавшие использовали динамит. Отмечается, что в результате атаки никто не погиб.

Полиция сообщила, что начала расследование инцидента.

Губернатор провинции Гуаяс Педро Пабло Дуарт назвал нападение «актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия».

В Teleamazonas добавили, что продолжат сообщать и расследовать акты коррупции в стране.

«Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве», — подчеркнул канал.