Москва, 1 июня. Российская энергетическая компания «Газпром» возобновила транзит газа через польский участок трубопровода «Ямал — Европа».

Это произошло после четырехдневной остановки. Об этом свидетельствуют данные оператора Gascade, которые принимают сырье на территории Германии. Так, в период с 06.00 до 07.00 удалось прокачать 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона. Получается, что зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%. Об этом пишет RT.

В середине мая стало известно, что «Газпром» не будет продлевать контракт о транзите газа в Европу через Польшу. Срок действия документа истек 16 мая, а с 17 мая прокачка по польскому отрезку «Ямал — Европа» проходила только по результатам аукционов. 25 мая транзит упал до десятой части пропускной способности газопровода, а на следующий день прокачка была приостановлена.

Как напоминает телеканал «360», официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее сообщил, что несмотря на истечение контракта с поляками, поставки газа через Польшу продолжатся.

Несколько дней назад сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию вновь приостановлена. Согласно информации, размещенной на аукционной платформе компании, транзитные мощности польского участка трубопровода не были забронированы отправителями газа на 28 мая. По состоянию на 07.00 по европейскому времени, поставки вновь осуществляются в реверсном направлении из Германии в Польшу.