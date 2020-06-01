Трампа увели в бункер из-за протестов у Белого дома

Москва, 1 июня. Президента США Дональда Трампа увели в подземный бункер во время протестов у Белого дома. Это произошло в пятницу вечером, передает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Агенты Секретной службы США приняли соответствующее решение, так как протестующие находились в непосредственной близости от Белого дома. Как пишет издание, свыше 60 офицеров и спецагентов Секретной службы пострадали в ходе демонстраций, которые продолжались с раннего вечера пятницы до поздней ночи субботы.

«Неясно, что именно побудило секретную службу отвести господина Трампа в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, но у службы есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой», — отмечает издание.

Как отмечается в газете со ссылкой на слова нескольких советников, «президент и его семья были потрясены» этим опытом. По данным телеканала CNN, глава Белого дома провел в бункере чуть меньше часа.

Волна протестов охватила США после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Несколько дней назад в открытом доступе появилось видео, на котором он лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею и просит расслабиться. В этот момент Флойд уже начинает задыхаться и пытается объяснить, что не может дышать. Но на слова мужчины никто не обращает внимания. Все это продолжается порядка восьми минут. В итоге Флойд скончался от асфиксии. После этого протестующие вышли на улицы Миннеаполиса, волна народного возмущения докатилась до Лос-Анджелеса и других городов Соединенных Штатов.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видеозапись беспорядков в Лос-Анджелесе, где власти приняли решение ввести комендантский час.

Как сообщалось ранее, вооруженные люди прибывают в Миннеаполис, провоцируют людей и создают хаос. Об этом рассказали местные жители. По словам жительницы Миннеаполиса Ольги Афанасьевой, смерть мужчины вследствие жестокого задержания полицейскими стала шоком для многих. Однако женщина, как и жительница Сент-Пола Светлана Уильямс, выступила против превращения мирных протестов в бунты.