Младшего сына Алики Смеховой сравнили с Аленом Делоном

Москва, 1 июня. Певица и актриса Алика Смехова опубликовала совместное фото с младшим сыном Макаром. Снимок появился в Instagram. На фотографии Алика с Макаром позируют в солнцезащитных очках.

«Макар закончил онлайн-обучение и перешел в седьмой класс, удаленное образование, конечно, испытание не для слабонервных», — подписала пост актриса.

Мама и сын очень похожи, это отметили многие фолловеры певицы. Кроме того, многим поклонникам певицы мальчик показался очень похожим на молодого французского актера Алена Делона. Звезда рассказала, с каким трудностями ей пришлось столкнуться во время онлайн-обучения мальчика на самоизоляции.

Подписчики со похожей проблемой написали, что понимают певицу. Тем не менее, учеба позади, теперь настали каникулы.

«Копия мамули-красотули!» — написали фанаты. «На первый взгляд показалось, что вы с Томом Холандом, сыгравшим Человека-паука», — написала фанатка. «Макар красавчик, молодой Ален Делон», — добавили в комментариях.

Ранее Смехова поразила зрителей во время съемок шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ, «похоронив» заживо самую известную телесваху Розу Сябитову. Главной темой, которую обсуждали гости программы, были отношения между мужчинами и женщинами, а также вопрос, через какое время парам стоит отправляться в ЗАГС. Как уточняет teleprogramma.pro, одной из гостей передачи была юрист Екатерина Гордон. По ее мнению, у каждой женщины должна быть опция уходить или не уходить от мужа.