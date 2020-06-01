Семьи с детьми начнут получать новые выплаты с первого июня. ФАН-ТВ

Семьи с детьми получат выплаты с 1 июня Первое июня — День защиты детей. Сегодня семьи с детьми начнут получать новые выплаты. Мера принята правительством, чтобы поддержать россиян, которые пострадали финансово из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. С сегодняшнего дня начинаются единовременные выплаты по десять тысяч рублей на детей от трех до шестнадцати лет. Прием заявлений продолжится до первого октября. Еще одна выплата — ежемесячное пособие на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Размер выплаты составит по пять тысяч рублей за каждый месяц. Также минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличивается в два раза.

Вступает в силу закон, исключающий списывание долгов Также с сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, согласно которому сотрудники службы судебных приставов не могут списывать долги с социальных выплат (пособий, пенсий). Поправки исключают возможность блокировки счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и других соцвыплат. Для этого правительство страны ввело механизм, при котором каждое поступление подобных выплат будет отмечено в банковской системе.

В Москве начался II этап смягчения ограничений В Москве начался второй этап смягчения ограничений по коронавирусу. С сегодняшнего дня возобновят работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг, откроются автосалоны, разрешено оказание бытовых услуг, не требующих длительного контакта с клиентом, таких как химчистки, прачечные, ремонт обуви и одежды, мойки и шиномонтажки. Открываются парки. Москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений. На улице требуется обязательно носить маску, в помещении — маску и перчатки. Режим пропусков сохраняется до 14 июня. В Петербурге начинается первый этап снятия ограничений. Маски и перчатки на улице теперь носить не обязательно, но рекомендовано. В транспорте и других общественных местах требование остается обязательным. Добровольный характер приобретет самоизоляция для людей старшего возраста. Открываются юридические и нотариальные конторы. Разрешено посещать кладбища, но с обязательным использованием масок и перчаток.