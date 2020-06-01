Семьи с детьми начнут получать новые выплаты с первого июня. ФАН-ТВ

Семьи с детьми получат выплаты с 1 июня
Первое июня — День защиты детей. Сегодня семьи с детьми начнут получать новые выплаты. Мера принята правительством, чтобы поддержать россиян, которые пострадали финансово из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. С сегодняшнего дня начинаются единовременные выплаты по десять тысяч рублей на детей от трех до шестнадцати лет. Прием заявлений продолжится до первого октября. Еще одна выплата — ежемесячное пособие на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Размер выплаты составит по пять тысяч рублей за каждый месяц. Также минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличивается в два раза.
Вступает в силу закон, исключающий списывание долгов
Также с сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, согласно которому сотрудники службы судебных приставов не могут списывать долги с социальных выплат (пособий, пенсий). Поправки исключают возможность блокировки счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и других соцвыплат. Для этого правительство страны ввело механизм, при котором каждое поступление подобных выплат будет отмечено в банковской системе.
В Москве начался II этап смягчения ограничений
В Москве начался второй этап смягчения ограничений по коронавирусу. С сегодняшнего дня возобновят работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг, откроются автосалоны, разрешено оказание бытовых услуг, не требующих длительного контакта с клиентом, таких как химчистки, прачечные, ремонт обуви и одежды, мойки и шиномонтажки. Открываются парки. Москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений. На улице требуется обязательно носить маску, в помещении — маску и перчатки. Режим пропусков сохраняется до 14 июня. В Петербурге начинается первый этап снятия ограничений. Маски и перчатки на улице теперь носить не обязательно, но рекомендовано. В транспорте и других общественных местах требование остается обязательным. Добровольный характер приобретет самоизоляция для людей старшего возраста. Открываются юридические и нотариальные конторы. Разрешено посещать кладбища, но с обязательным использованием масок и перчаток.
Жители Лондона вышли на митинг против расизма
Жители Лондона вышли на митинг против расизма. Тысячи человек собрались на протестной акции на Трафальгарской площади, чтобы осудить убийство афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в США. Протестующие с плакатами скандируют лозунги в поддержку темнокожих людей. За акцией протеста последовало мирное шествие по центру города. Напомним, массовые протесты начались в США, в штате Миннесота, где был убит афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский задушил мужчину во время задержания, надавив на его шею коленом. После этого протесты, демонстрации и беспорядки пошли по разным штатам Америки.