СМИ рассказали, как в СССР полюбили итальянскую актрису фильмов для взрослых

Москва, 1 июня. Известная в Италии актриса фильмов для взрослых Антония Сантилли стала в СССР настоящей звездой, исполнив главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».

Средства массовой информации рассказали, как актриса с такой репутацией могла сняться в советском фильме. Как пишет «Рамблер», в Италии девушку знали только любители откровенных фотосессий в мужских журналах и ценители фильмов для взрослых, в которых она появлялась под псевдонимом Ирина Росс.

При этом итальянские режиссеры не давали Сантилли «настоящие роли» в кино. Несколько раз Сантилли была дублершей Орнеллы Мути, так как в отличие от нее и многих других актрис, Антония совершенно не стеснялась раздеваться перед камерой.

Когда итальянке потупило предложение от Рязанова сняться в комедии, она сразу же согласилась. После выхода «Невероятных приключений итальянцев в России» в СССР, она стала настоящей звездой. Советским зрителям пришлась по душе итальянка, исполнившая роль Ольги, внучки русской балерины.

Разумеется, о прошлом Сантилли в фильмах для взрослых никто из зрителей в Советском Союзе не знал.