Журналист Попов раскритиковал Human Rights Watch за умалчивание погромов в США

Москва, 1 июня. На сайте американской правозащитной организации Human Rights Watch нет ни одной новости о протестах и погромах, которые последние несколько дней продолжаются в США. Об этом сообщил российский журналист и телеведущий Евгений Попов.

«На сайте неполживой Human Rights Watch ровно ноль новостей о погромах в США. Даже в разделе Racial Discrimination. Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей богу», — написал он своем Telegram-канале.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице. В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. 29 мая в городе начал действовать комендантский час, в город ввели подразделения Нацгвардии.

В воскресенье, 31 мая, стало известно, что американские полицейские арестовали в общей сложности 1700 человек, подавляя протесты в 22 городах США.