В Вашингтоне несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией

Вашингтон, 1 июня. В Вашингтоне при разгоне полицией протестующих, бросавших бутылки с водой и петарды в сотрудников правоохранительных органов, пострадали несколько человек. Как пишут средства массовой информации, правоохранительные органы попытались оттеснить демонстрантов от Белого дома, так как вдоль забора, отделявшего демонстрантов от полицейского оцепления, возникло несколько пожаров.

Как пишет РИА Новости, пожарные машины прибыли к скверу Лафайет, чтобы потушить возгорания в зданиях рядом с резиденцией президента США. Когда полиция оттеснила протестующих от Белого дома, они начали громить автомобили, а также врываться в здания, поджигать урны.

Напомним, поводом для протестов стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями 25 мая в Миннеаполисе. Один из патрульных при задержании надавил на шею коленом. Задержанный предупреждал, что ему трудно дышать, но полицейские не вняли его просьбам. Позднее мужчина скончался в реанимации, а видео задержания появилось в Интернете.

Полицейские задержали Флойда по подозрению в попытке расплатиться фальшивым чеком после звонка сотрудника магазина.

В Нью-Йорке в ходе протестов были арестованы 345 человек. При разгоне акций пострадали 33 полицейских, 47 автомобилей правоохранительных органов были повреждены или уничтожены.

Власти крупных американских городов были вынуждены ввести комендантский час. В нескольких штатах для установления порядка на улицах используются силы Национальной гвардии США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспорядки в американских городах национальной трагедией. По ее словам, США присвоили себе лидерство в области прав человека, однако последние события демонстрируют обратное.