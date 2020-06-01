Пельш объяснил, почему предпочитает Россию Латвии

Москва, 1 июня. Телеведущий Валдис Пельш в интервью заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны. По его словам, он в равной степени любит и Латвию, где родился, и Россию, где живет.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», Пельш уточнил, что «это две прекрасные страны».

«Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России», — подчеркнул телеведущий.

Он добавил, что есть несколько точек, которые ему «нужно застолбить».

«Так что я здесь еще поживу», — добавил он.

Ранее известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что его семья покинула Латвию. Паулс добавил, что муж его дочери — иностранец, а внучки учились или учатся «в лучших американских университетах». Российский музыкант и телеведущий латышского происхождения Валдис Пельш не согласился со старшим коллегой в оценке эмиграционного кризиса, поразившего Латвию. При этом музыкант, сменивший Ригу на Москву еще в 1983 году, оговорился, что точно не владеет информацией о демографической ситуации в Латвии.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, дирижер, пианист, автор музыки к популярным песням известных исполнителей, таких как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Эдита Пьеха и многие другие. В 1989 году Паулс был назначен министром культуры Латвийской ССР. Он сохранил эту должность и после провозглашения Латвией независимости, но в 1993 году оставил ее.

В 2002 году Раймонд Паулс совместно с Игорем Крутым выступил организатором Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале.