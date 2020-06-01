У артистки Елены Воробей выявили COVID-19

Москва, 1 июня. Российская артистка Елена Воробей в своем Instagram-аккаунте заявила, что заразилась коронавирусной инфекцией. По словам юмористки, она готова «начать эту борьбу», однако пока серьезных симптомов заболевания у нее выявлено не было.

По словам Воробей, о результатах теста на COVID-19 она узнала еще три дня назад. Однако артистка не спешила сообщать о заболевании из-за «глупых страхов».

«Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?» — пояснила Елена Воробей.

Тем не менее, она решила выложить видеообращения для того, чтобы поддержать всех, у кого также была выявлена данная инфекция и кто также находится «в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать».

На видео Воробей отметила, что из симптомов у нее было замечено легкое покашливание и недомогание. Вскоре артистке предстоит обследование по компьютерной томографии.

Напомним, ранее Дмитрий Песков рассказал о дне, когда заболел коронавирусом, и первых симптомах инфекции. По его словам, в тот день он полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием. Однако на следующий день у Пескова резко поднялась температура, пропал вкус и обоняние.