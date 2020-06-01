Музыкант Рома Жуков заявил, что его дети оказались в опасности из-за экс-супруги

Москва, 1 июня. Российский музыкант Роман Жуков заявил, что дети от его брака с экс-супругой Еленой оказались под угрозой. Над дочерьми и сыном артиста издевается 20-летний брат его бывшей жены по имени Кирилл, утверждает певец.

Около трех лет назад Роман Жуков расстался со своей супругой и переехал в Сочи. Однако дети время от времени навещают отца. Однажды в гости к папе приехал его сын Никита. На теле ребенка отец сразу же заметил царапины. Мальчик пояснил, что у него возник конфликт с Кириллом, которого оставили сидеть с детьми.

«А как, что, чем? Он говорит: взял вешалку, сломал об пол и начал меня полосовать. Я вообще в шоке. У него вся рука вот такая была расцарапана, в кровяных потеках, бороздах», — пояснил Жуков в эфире телепередачи «Светская хроника» на Пятом канале.

Отец экстренно отвез сына в полицию и зафиксировал увечья, а также написал заявление в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако данный инцидент не первый. Кроме того, мать и экс-супруга музыканта заставляет детей умалчивать то, что происходит в семье, уверен Жуков. В следующий раз, когда сын приехал к отцу, мальчик отказался признаваться, откуда у него ссадины.

«Они приняли такую версию, что это сделала собака. А собака — золотистый ретривер, лабрадор, добрейшая. Ее невозможно разозлить», — поясняет Жуков.

Он также утверждает, что у 20-летнего брата его экс-супруги могли быть половые связи с его несовершеннолетними дочерьми. Музыкант надеется, что как только пандемия закончится, суд решит ситуацию в сторону отца.