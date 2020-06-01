Шнуров вновь высмеял артистов, которые обратились за соцвыплатами из-за пандемии

Москва, 1 июня. Певец и лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram-аккаунте вновь опубликовал стихотворение, которое он посвятил «голодающим» звездам российского шоу-бизнеса, обратившимся за социальными выплатами в размере МРОТ.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, заявление на подобные выплаты подали Дима Билан, Николай Басков, а также Регина Тодоренко. Шнуров в ответ на это придумал новое нецензурное наречие, обозначающее нахождение в закрытом пространстве без средств к существованию. А также опубликовал два бранных четверостишья.

«Все попрятались по гнездам; И вельможи и народ», — написал Шнуров.

В стихотворении он также отметил, что «голоднее всего оказалось звездам», потому они решили взять МРОТ.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, ;что пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Он отметил, что из-за вируса деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. На эту жалобу отреагировал певец и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем Instagram-аккаунте он предложил «скинуться» продюсеру на еду. Григорий Лепс также ответил на заявление Иосифа Пригожина и напомнил о войне.