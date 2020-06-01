Профессор Демин отнес пьющих и курящих людей к группе риска по COVID-19

Москва, 1 июля. Люди, злоупотребляющие курением и алкоголем, относятся к группе риска по опасности заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин.

Как пояснил ученый, подтвержденной защитной роли алкоголя на сегодняшний день не существует, поскольку спиртные напитки способны лишь отягощать течение болезни. При этом подобная роль относится и к табаку. Он отметил, что все органы и функции в человеческом организме имеют определенный запас прочности.

«У многих курящих людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», — пояснил Демин в интервью «Парламентской газете».

По его словам, любое употребление алкоголя способно не только поразить иммунную систему, но и нанести вред легким, а также нарушить синтез в печени. В результате две системы, которые должны обезвреживать в организме вредные вещества, могут дать сбой.

Напомним, до этого специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей страны о том, что употребление спиртных напитков с высоким градусом вовсе не убивает коронавирус, а наоборот повышает уязвимость организма к заболеванию. Как пояснили эксперты, в настоящее время из-за дезинформации в Интернете стало принято считать, что алкоголь способен побороть COVID-19. Однако отмечается, что он лишь негативно влияет на иммунную систему организма.