Валерия опровергла сообщения о помощи в виде МРОТ

Москва, 1 июня. Российская певица Валерия заявила, что ни она, ни ее супруг Иосиф Пригожин не обращались за финансовой помощью в размере МРОТ. Данную ситуацию она прокомментировала в Instagram, назвав сообщения ложью.

Ранее Иосиф Пригожин в своем Instagram опубликовал цитату Уинстона Черчилля, которая гласит: «ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны». В комментариях под постом одна из подписчиц продюсера спросила, хотел ли бизнесмен продвинуть отрасль шоу-бизнеса в список пострадавших, тем самым вернув выплаченные налоги. Позже другая подписчица отметила, что якобы Иосиф Пригожин обращался за финансовой помощью.

К обсуждению вскоре присоединилась жена продюсера Валерия. Она опровергла все сообщения.

«Вранье. Наша семья не обращалась», — кратко написала исполнительница.

Напомним, ранее Валерия в комментариях к одной из публикаций вновь ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о «бедственном» положении артистов. Музыкант Сергей Шнуров с иронией призвал помочь Пригожину и Валерии «кто чем может на еду». Один из подписчиков спросил у нее, на какой адрес он может выслать ей сосиски из «Пятерочки». Певица в ответе уточнила, что у них есть деньги на существование, однако некоторые артисты сейчас находятся в действительно тяжелом положении.