Вступил в силу закон, исключающий списывание долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня. В России вступил в силу закон, который исключает возможность списания сотрудниками службы судебных приставов долгов с выплат, которые носят социальных характер. Ранее россияне сталкивались со списанием средств, выплачиваемых в виде пособий или пенсий. Это происходило в связи с тем, что ФССП не могли знать о назначении денег на счетах должников.

Федеральный закон, вступающий в силу с 1 июня, увеличивает список доходов, защищенных от списания. Поправки исключают возможность блокировки счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и других соцвыплат. Для этого правительством страны был введен механизм, при котором каждое поступление подобных выплат будет отмечено в банковской системе.

Напомним, также с 1 июня в России начнут выплачивать единовременную помощь на детей от трех до 16 лет. Размер выплат составит десять тысяч рублей. Первыми денежные средства получат родители, подавшие заявления в период с 11 по 22 мая включительно. Указ о дополнительных выплатах для семей с детьми подписал президент России Владимир Путин. По подсчетам Пенсионного фонда РФ, помощь коснется более десяти миллионов российских семей.