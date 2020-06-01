Северный флот готовится получить на вооружение гиперзвуковое оружие

Москва, 1 июня. На вооружение Северного флота до конца текущего года прибудет ряд современного вооружения, рассчитанного на работу в условиях Арктики. В том числе, на службу поступит гиперзвуковое оружие. Об этом в понедельник сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

О новом вооружении Северного флота Моисеев рассказал в интервью газете «Красная звезда». По его словам, сухопутные и береговые войска флота до конца года получат более 180 единиц оружия и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики.

«Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота», — пояснил он.

Также вице-адмирал отметил, что военнослужащие продолжают успешно эксплуатировать и другие новейшие образы военной техники, которые поступили им на вооружение ранее. В частности, речь идет о судне тылового обеспечения «Эльбрус», океанографическом исследовательском судне «Янтарь», ледоколе «Илья Муромец», танкере «Академик Пашин» и противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок».

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, что придет на вооружение Сухопутных войск в 2020 году.