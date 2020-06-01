Соловьев посоветовал Роскосмосу не спешить с ответом Маску

Москва, 1 июня. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев оценил шутку американского инженера и предпринимателя Илона Маска. Журналист призвал не спешить Роскосмос и его руководителя Дмитрия Рогозина с ответом.

Ранее между Маском и Рогозиным состоялась дискуссия. Дело в том, что с 2011 года американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз». После введения санкций против российской космической отрасли глава Роскосмоса Рогозин предложил США отправлять астронавтов на МКС при помощи батута. В минувшую субботу в США состоялся первый коммерческий запуск пилотируемого воздушного корабля компании SpaceX. После него Илон Маск пошутил, что «батут работает».

«Маск подколол Рогозина. Чем ответит Роскосмос? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить», — прокомментировал ситуацию Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее глава частной космической компании SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным стартом корабля Crew Dragon. Обращение на русском языке он опубликовал в Twitter. Он также выразил надежду на сотрудничество между SpaceX и Роскосмосом.