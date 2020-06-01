Жириновский заявил, что США стоят на пороге революции

Москва, 1 июня. Соединенные Штаты Америки стоят на пороге революции, потому туда необходимо срочно направить представителей левых и радикальных политических организаций. Об этом в своем Telegram-канаде написал глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Дать им задание найти в США Анджелу Дэвис и попросить ее возглавить народный протест. Тогда, возможно, эта революция в Америке завершится успешно, а Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию», — высмеял ситуацию Жириновский.

Он также заявил, что представителям Росгвардии будет целесообразно побывать в городах, которые на сегодняшний день охвачены беспорядками для того, чтобы посмотреть, как работает местная Нацгвардия. Жириновский считает, что таким образом российские правоохранители смогут не только получить опыт, но и оказать американцам «посильную помощь или дать какие-то советы».

Напомним, несколько дней назад в открытом доступе появилось видео, на котором запечатлено жесткое задержание жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда. Мужчина лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею и просит расслабиться. В этот момент Флойд уже начинает задыхаться и пытается объяснить, что не может дышать. Правоохранитель на слова мужчины не обращает внимания. Все это продолжается около восьми минут. В итоге Флойд скончался от асфиксии. После этого трагического события в стране начались массовые протесты.