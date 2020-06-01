Россиян ожидают продолжительные выходные в середине июня

Москва, 1 июня. В середине текущего месяца работающих россиян ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России. Согласно календарю, нерабочие дни продляться с 12 по 14 июня.

Данные праздничные дни выпадают на пятницу, субботу и воскресенье соответственно. Кроме того, четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поэтому покинуть рабочее место можно будет на час раньше.

Кроме того, согласно распоряжению Владимира Путина, выходным днем объявлена среда, 24 июня. На этот день президент назначил парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Данное мероприятие не удалось провести 9 мая из-за режима самоизоляции, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что знаменитый Парад Победы в 1945 году проходил именно 24 июня, потому выбор даты символичен.

Напомним, в конце месяца, 27 июня, во всей России также состоится «Выпускной вечер». Как пояснили в Минпросвещения РФ, в целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий в этот день будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений. Об этом пишет газета «Известия».