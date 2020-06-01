Поклонская обратилась в ООН с просьбой осудить блокировку Украиной подачи воды в Крым

Москва, 1 июня. ООН должна осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым. Об этом в своем письме, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

В своем обращении Поклонская пишет, что на сегодняшний день основным источником пресной воды для жителе Крыма является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. Не смотря на это, после воссоединения полуострова с Россией, украинские власти решили нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды. Поэтому Поклонская призвала мировое сообщество, ООН и Бачелет предпринять немедленные действия для предотвращения водной блокады.

«Государство – член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — пояснила Поклонская.

Кроме того Поклонская подчеркнула, что на территории Крыма проживает множество национальностей. Однако действия Украины могут создать настоящую гуманитарную катастрофу. Отмечается, что воды Днепра имеют международный характер, берут начало в России, а сам канал был построен еще в СССР силами советских граждан. Кроме того, действия Киева также наносят экологический ущерб, считает Поклонская. По ее словам, в результате водной блокады происходит опасное заболачивание и засоление почв, и как следствие, уничтожение многих видов флоры и фауны прилегающих к каналу территорий.

Таким образом, действия Киева нарушают ряд международных правовых документов, в частности, Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт о об экономических, социальных и культурных правах, считает Поклонская.