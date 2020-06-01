Продюсер Иосиф Пригожин потребовал от Шнурова извиниться перед Валерией

Москва, 1 июня. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обратился к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову с требованием, чтобы он извинился перед его супругой Валерией.

Ранее Сергей Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о том, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и режима самоизоляции российские артисты вынуждены «бедствовать». Рок-музыкант также назвал Валерию «тетей Лерой» и намекнул, что певица исполняет композиции под фанеру.

«Сергей, я надеюсь, что тебе хватит мужества, смелости извиниться не передо мной, а перед Валерией. Передо мной не надо. Ты прекрасно понимаешь, где она и где фанера, более профессионального человека на планете не найдешь», — ответил на это Иосиф Пригожин.

Супруг и продюсер Валерии также отметил, что за оскорбление его жены он многое не сможет простить Шнурову, сообщает НТВ.

Напомним, ранее Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг его конфликта с Сергеем Шнуровым. Продюсер назвал солиста группы «Ленинград» «трусливым человеком» и заявил о желании «вырвать ему кадык». Тем не менее Пригожин подчеркивает, что не станет трогать Шнурова, потому что тот наверняка «будет жаловаться».