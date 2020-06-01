Вильфанд заявил, что россиян в большинстве регионов ждет теплая погода в июне

Москва, 1 июня. В июне в России среднесуточная температура воздуха не превысит летнюю норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, нормальная температура установится буквально на всей Европейской территории. Небольшое отклонение от данных значений будет наблюдаться в Смоленской, Брянской и Тверской областях. Однако речь не идет о холодной погоде. При этом Вильфанд назвал ряд регионов, где ожидается значительное повышение температуры.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — пояснил он.

Он также отметил, что в этом месяце ожидается несколько очень жарких периодов, температура воздуха в которые будет превышать норму на 5-6 градусов.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение специалистов в регионе будет действовать до 11.00 вторника, 2 июня. В понедельник температура воздуха в Москве составит до +14 градусов, ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Прогнозируется усиление ветра до 17 м/с, сообщают «Известия».