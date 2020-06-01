Грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе

Вашингтон, 1 июня. В американском городе Миннеаполис грузовик проехал через толпу граждан, протестующих из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Видео инцидента опубликовал местный телеканал KSTP.

Судя по кадрам, люди во время демонстрации перекрыли часть трассы. В какой-то момент толпа начала в панике расходиться и в кадре появилась фура, двигающаяся на большой скорости по дороге. После, автомобиль останавливается, а протестующие окружают его и предпринимают попытки попасть внутрь. По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал.