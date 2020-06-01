Жена Овечкина показала фото сразу после родов

Москва, 1 июня. Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов. Снимок фотомодель разместила в своем Instagram-аккаунте. Звездная пара стала родителями во второй раз на прошлой неделе.

Новорожденного мальчика назвали Ильей. Фотографии, сделанные в роддоме, поразили поклонников, так как Шубская на них выглядит свежей и даже отдохнувшей. При этом на снимках нет никаких фильтров или фотошопа. Многие подписки в комментариях удивились, как ей удается быть такой красавицей. Другие же сравнили кадр с картиной «Мадонна с младенцем».

Напомним, ранее Овечкин и Шубская поделились с фанатами семейными снимками с новорожденным сыном Ильей. Шубскую уже выписали из роддома, о чем она с радостью рассказала подписчикам в Instagram. Кроме того, девушка показала фотографии, на которых запечатлен трогательный момент первой встречи малыша с братом Сергеем. Подписчики Шубской с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали маме и малышу счастья и здоровья. Среди комментаторов отметились и известные личности. Смайлы в виде сердечек оставили певицы Ольга Орлова и Катя Лель, а также телеведущая Алена Водонаева.