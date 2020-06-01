В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков

Вашингтон, 1 июня. В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в своем Twitter сообщила мэр города Мюриэл Боузер.

В сообщении Боузер отмечается, что за соблюдением порядка на улицах в это время будет следить не только полиция, но и Национальная гвардия США.