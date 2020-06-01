Выплаты на детей от трех до 16 лет начнутся в России с 1 июня

Москва, 1 июня. С 1 июня в России начнут выплачивать единовременную помощь на детей от трех до 16 лет. Размер выплат составит десять тысяч рублей.

Первыми денежные средства получат родители, подавшие заявления в период с 11 по 22 мая включительно.

Указ о дополнительных выплатах для семей с детьми подписал президент России Владимир Путин. По подсчетам Пенсионного фонда РФ, помощь коснется более десяти миллионов российских семей. Чтобы ее получить, родителям следует обратиться с соответствующим заявлением. Срок рассмотрения составляет пять рабочих дней.

В ПФР отметили, что большинство заявителей воспользовались порталом госуслуг. Многие родители предпочли подать документ лично в «бумажном» формате. В этом случае ход рассмотрения заявления можно отслеживать по телефону, обратившись в клиентскую службу.

Основанием для отказа может быть принадлежность родителей к иному гражданству, или постоянное проживание за пределами РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о подготовке новых социальных выплат для детей. Российский лидер также отметил, что смягчение и отмена мер, введенных на фоне C0VID-19, будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом писала RT.

Ранее также сообщалось, что глава Петербурга поздравил горожан с Международным днем защиты детей.

«Мы хотим видеть наших детей здоровыми и хорошо образованными, помогаем раскрыть их таланты, окружаем любовью, стремимся вырастить их самостоятельными и достойными людьми», — сказал Беглов.

Он добавил, что власти Петербурга продолжат всестороннюю поддержку детей в Северной столице.