Законопроект о пособиях для домохозяек внесут на рассмотрение в Госдуму

Москва, 1 июня. Законопроект о назначении выплат лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в финансовой помощи, в понедельник будет внесен в рассмотрение в Государственную думу РФ. Авторами подобной инициативы выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и сенатор Сергей Леонов.

Предполагается, что сумма выплаты будет устанавливаться в размере МРОТ, который на сегодняшний день равен 12 130 рублям. Отмечается, что концепция данного законопроекта позволит оказывать дополнительную помощь семьям.

«Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — приводит выдержки из пояснительной записки законопроекта ТАСС.

Как отмечает глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на сегодняшний день правительством страны вводятся меры, направленные на регулирование рынка занятости в связи с пандемией. Однако данные решения временны, а домохозяйства постоянны и не стоит недооценивать их востребованности, отмечает Нилов. Потому подобное пособие должно укрепить социальную стабильность, считают авторы инициативы.

Напомним, с начала июня в России начнутся выплаты дополнительных пособий на детей, введенных этой весной на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».